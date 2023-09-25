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16:13, 25 сентября 2023Культура

Стало известно о несостоявшейся роли Леонардо Ди Каприо в «Темном рыцаре» Нолана

Леонардо Ди Каприо мог исполнить роль Загадочника в «Темном рыцаре» Нолана

Фото: Francois Mori / AP

Актер Леонардо Ди Каприо мог исполнить роль Загадочника в третьей части фильма про Бэтмена режиссера Кристофера Нолана. Об этом рассказал сценарист Дэвид Гойер, видео опубликовано на
YouTube-канале Джоша Хоровица.

Сценарист вспомнил, что тогдашний глава студии Warner Bros. лично попросил, чтобы актер сыграл антагониста в картине «Темный рыцарь: Возрождение легенды». «После премьеры фильма он сказал мне: "В следующий раз напиши про Загадочника. И возьмите на эту роль Лео. Передай Крису [Нолану], что Загадочника обязательно должен сыграть Лео"», — рассказал Гойер, подчеркнув, что у них был иной подход к работе.

Как отметил сценарист, они с Ноланом считали, что сюжет картины должен выстраиваться вокруг главного героя, а не антагониста, именно поэтому в конечном итоге врагом супергероя в третьей части франшизы стал Бэйн, которого сыграл актер Том Харди.

Ранее голливудская актриса Гвинет Пэлтроу вспомнила, как отказала в свидании Леонардо Ди Каприо из-за того, что сочла его плейбоем.

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    Варвара Кошечкина
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