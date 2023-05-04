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11:46, 4 мая 2023Культура

Гвинет Пэлтроу вспомнила об отказе Леонардо Ди Каприо в свидании

Актриса Гвинет Пэлтроу отказала Леонардо Ди Каприо в свидании, посчитав его плейбоем

Фото: Monica Schipper / Getty Images for Daily Front Row

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу вспомнила, как отказала в свидании своему коллеге, актеру Леонардо Ди Каприо из-за того, что сочла его плейбоем. Ее цитирует Page Six.

В ходе программы Call Her Daddy ведущая Александра Купер спросила Пэлтроу о ее романах и упомянула звезду «Волка с Уолл-Стрит». Актриса призналась, что никогда не состояла в отношениях с Ди Каприо. «Он пытался в свое время. Но он уже был, знаете ли, очень хипповым парнем, когда ему было 19», — призналась она.

Ранее журналисты Daily Mail разглядели в стиле актрисы попытку повлиять на решение суда, во время которого ее обвиняли в наезде на пожилого мужчину на горнолыжном склоне в 2016 году. Столкновение произошло 26 февраля 2016 года на горнолыжном курорте Deer Valley американского штата Юта на трассе для начинающих лыжников. Пострадавший по имени Терри Сандерсон подал гражданский иск против артистки. В конечном счете Пэлтроу выиграла суд у Сандерсона.

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Варвара Кошечкина
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