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19:07, 31 марта 2023Ценности

В нарядах Гвинет Пэлтроу разглядели попытку повлиять на решение суда

В дорогих нарядах актрисы Гвинет Пэлтроу разглядели попытку повлиять на решение суда
Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу. Фото: U.S. Rick Bowmer / Reuters

Журналисты Daily Mail разглядели в стиле голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу попытку повлиять на решение суда, во время которого ее обвиняли в наезде на пожилого мужчину на горнолыжном склоне в 2016 году. Материал опубликован на сайте издания.

По мнению редакторов, телезвезда выбрала так называемый стиль «скрытого богатства», который предполагает появление на публике в нарядах сдержанных цветов, выполненных из качественных и дорогих материалов. В частности, знаменитость приходила на слушания в вещах люксовых брендов, на которых отсутствовала кричащая монограмма.

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Например, в первый день обвиняемую засняли в ботинках Celine за 1200 долларов (93 тысячи рублей), а следующее заседание она посетила в кардигане Goop в сочетании с колье Foundrae стоимостью 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Фотографы также запечатлели актрису в предметах гардероба из ассортимента Prada, Proenza и других марок сегмента люкс.

Модный эксперт Лиз Тейч заявила, что Пэлтроу с помощью своих образов демонстрировала общественности и судье, что для нее важно защитить репутацию, нежели получить денежную компенсацию от обвинителя. «Я уверена, что выбор минималистичных дизайнерских вещей — это способ выглядеть солидно, но при этом не хвастаться своей славой и богатством», — уточнила Тейч.

Столкновение произошло 26 февраля 2016 года на горнолыжном курорте Deer Valley американского штата Юта на трассе для начинающих лыжников. Пострадавший по имени Терри Сандерсон подал гражданский иск против артистки. Он утверждал, что в результате столкновения сломал четыре ребра и получил сотрясение. В конечном счете Пэлтроу выиграла суд у Сандерсона.

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Майя Пономаренко
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