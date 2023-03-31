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06:10, 31 марта 2023Интернет и СМИ

Гвинет Пэлтроу отсудила один доллар по делу о наезде на лыжном склоне

Актриса Гвинет Пэлтроу и выиграла суд и отсудила доллар по делу о наезде на лыжном склоне
Гвинет Пэлтороу

Гвинет Пэлтороу. Фото: YOLANDA RUIZ / Keystone Press Agency

Суд в штате Юта, США оправдал голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу, которую ранее обвиняли в наезде на пожилого мужчину на горнолыжном склоне в 2016 году. Кроме того, по данному делу она отсудила один доллар в качестве компенсации, об этом сообщает издание Variety.

Пострадавший по имени Терри Сандерсон подал гражданский иск против артистки. Он утверждал, что в результате столкновения сломал четыре ребра и получил сотрясение. В качестве компенсации 76-летний истец требовал выплатить ему 3,3 миллиона долларов.

Сама артистка во время заседания суда заявила, что именно Сандерсон врезался ей в спину. Для дачи показаний в ходе процесса привлекли экспертов в области медицины и горнолыжного спорта. В итоге с Пэлтроу сняли все обвинения, в качестве компенсации она получит всего один доллар.

Столкновение произошло 26 февраля 2016 года на горнолыжном курорте Deer Valley американского штата Юта на трассе для начинающих лыжников.

25 марта издание Page Six сообщило, что Гвинет Пэлтроу, которая предстала перед судом из-за наезда на лыжника, заподозрила своего обвинителя в сексуальных домогательствах. По словам знаменитости, во время инцидента его лыжи оказались между ее лыж, а из-за протяжного стона мужчины в первые секунды она восприняла произошедшее как сексуальное домогательство.

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Марина Совина
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