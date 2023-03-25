Гвинет Пэлтроу обвинила 76-летнего лыжника в домогательствах на склоне

Гвинет Пэлтроу заподозрила своего 76-летнего обвинителя в домогательствах на склоне

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая предстала перед судом из-за наезда на лыжника, заподозрила своего обвинителя в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Page Six.

76-летний офтальмолог Терри Сандерсон заявил, что телезвезда врезалась в него на склоне горнолыжного курорта в штате Юта и скрылась с места происшествия. В результате наезда мужчина сломал четыре ребра и получил серьезную черепно-мозговую травму. Теперь он требует с актрисы 300 тысяч долларов (23 миллиона рублей) в качестве моральной компенсации.

В то же время Пэлтроу во время судебного заседания заявила, что Сандерсон сам въехал ей в спину, из-за чего оба повалились в сугроб. По словам знаменитости, его лыжи оказались между ее лыж, а из-за протяжного стона мужчины в первые секунды она восприняла произошедшее как сексуальное домогательство.

«Я была сбита с толку. Он прижимался ко мне сзади и громко стонал. Я не знала, что думать: надо мной шутят или, может быть, это какой-то извращенец?» — вспомнила актриса и добавила, что через минуту все же поняла, что Сандерсон стонал из-за болевого синдрома. «Когда вы чувствуете себя униженным и оскорбленным, к сожалению, начинает действовать адреналин», — уточнила она.

В декабре 2020 года Гвинет Пэлтроу решила дорого продать свое старое платье и разозлила фанатов. Знаменитость опубликовала фотографию в черном шерстяном платье длины макси бренда G. Label Hoffman. Снимок появился на сайте собственной компании Пэлтроу Goop, основанной в 2008 году. Стоимость упомянутого наряда составила 795 долларов (61 тысяча рублей).