У Пэрис Хилтон родился первенец

У киноактрисы Пэрис Хилтон родился сын

У 41-летней американской актрисы и певицы Пэрис Хилтон родился первенец. Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), опубликовав фотографию руки новорожденного сына.

«Не передать словами, как тебя уже здесь любят», — подписала артистка.

Пэрис Хилтон и ее супруг, бизнесмен Картер Реум, прибегли к услугам суррогатной матери.

«Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады создавать нашу семью вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу», — рассказала актриса изданию People.

Пэрис Хилтон вышла замуж за Картера Реума в ноябре 2021 года спустя три года отношений. Для артистки это первый брак.

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