Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:17, 18 января 2023Культура

У рэпера MiyaGi родился сын

Рэпер MiyaGi, переживший смерть полуторогодовалого сына, стал отцом в третий раз

Кадр: Hajime fan 21 / Youtube

32-летний хип-хоп-исполнитель Азамат Кудзаев, известный под псевдонимом MiyaGi, стал оцтом в третий раз. Информация о пополнении в семье артиста появилась в официальном аккаунте бойцовского клуба «Восток» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В сентябре 2017 года музыкант пережил смерть полуторагодовалого сына, разбившегося после падения с девятого этажа жилого дома. Спустя три года, в декабре 2020-го, у артиста и его жены Илоны родилась дочь. Пополнение в семье рэпера произошло в день рождения самого Miyagi — 13 декабря.

В конце декабря прошлого года стало известно, что американский актер и продюсер Брюс Уиллис, страдающий афазией, впервые станет дедом. Старшая дочь артиста от актрисы Деми Мур объявила о беременности. 34-летняя Румер Уиллис опубликовала в социальных сетях фотографии с округлившимся животом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Высшее руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом
Путин встретился с ветеранами в Петербурге
Володин поручил внести в Госдуму предложения о запрете вейпов
В офисе Зеленского раскрыли маршрут упавшего в Броварах вертолета
В Госдуме Монеточку назвали ломанным грошом из-за «антироссийских лозунгов»
Назван возможный уровень предельных цен на российские нефтепродукты
В Финляндии создадут сеть складов с медикаментами на случай ядерных аварий
Покинувшие ЛНР военнослужащие стали фигурантами дела о дезертирстве
Лавров назвал войну самым трагичным словом года
Россиянин напал на школьницу в переполненном автобусе и сломал ей очки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.