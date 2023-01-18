У рэпера MiyaGi родился сын

Рэпер MiyaGi, переживший смерть полуторогодовалого сына, стал отцом в третий раз

32-летний хип-хоп-исполнитель Азамат Кудзаев, известный под псевдонимом MiyaGi, стал оцтом в третий раз. Информация о пополнении в семье артиста появилась в официальном аккаунте бойцовского клуба «Восток» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В сентябре 2017 года музыкант пережил смерть полуторагодовалого сына, разбившегося после падения с девятого этажа жилого дома. Спустя три года, в декабре 2020-го, у артиста и его жены Илоны родилась дочь. Пополнение в семье рэпера произошло в день рождения самого Miyagi — 13 декабря.

В конце декабря прошлого года стало известно, что американский актер и продюсер Брюс Уиллис, страдающий афазией, впервые станет дедом. Старшая дочь артиста от актрисы Деми Мур объявила о беременности. 34-летняя Румер Уиллис опубликовала в социальных сетях фотографии с округлившимся животом.