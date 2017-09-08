Полуторагодовалый сын рэпера MiyaGi выпал из окна девятого этажа в Москве

Полуторагодовалый сын хип-хоп-исполнителя Азамата Кудзаева, известного под псевдонимом MiyaGi, разбился после падения с девятого этажа жилого дома. Об этом в пятницу, 8 сентября, пишет портал News-R.

Инцидент произошел в Верхней Масловке днем ранее. Свидетелями случившегося стали несколько десятков человек.

Место происшествия было оцеплено сотрудниками экстренных служб. Обстоятельства гибели ребенка уточняются, пишут dni.ru.

Азамат Кудзаев — 26-летний рэпер из Владикавказа. Он приобрел известность благодаря дуэту MiyaGi & Эндшпиль (Сослан Бурнацев). Группа выпустила альбомы Hajime и «Умшакалака».

8 августа сообщалось, что шестилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа в Новосибирске, пока его отец спал. В отношении родителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).