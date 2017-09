Отсидевший за тройное убийство из-за наркотиков джазовый певец скончался от рака

Американский певец Рик Стивенс, бывший вокалист джаз-группы Tower of Power, скончался в возрасте 77 лет. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает New York Post.

Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание. Лидер Tower of Power Эмилио Кастилло опубликовал на Facebook-странице коллектива пост, в котором назвал Стивенса «крайне душевным певцом с обаятельным характером и сильной верой, которой он делился со всеми окружающими».

Стивенс пришел в джаз-группу в 1969 году. При нем коллектив записал такие хиты, как You’re Still a Young Man и Sparkling in the Sand, а также выпустил два первых альбома. В 1976 году певец был приговорен к пожизненному тюремному заключению за тройное убийство во время сделки по продаже наркотиков. Он был освобожден в 2012-м.

Группа Tower of Power записала 18 студийных альбомов. Члены группы сотрудничали с Элтоном Джоном, Отисом Реддингом и рокерами из Aerosmith. В январе двух музыкантов коллектива, барабанщика и бас-гитариста, сбил поезд. Они остались живы.