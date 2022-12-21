Страдающий афазией Брюс Уиллис впервые станет дедушкой

Актер Брюс Уиллис, страдающий афазией, впервые станет дедушкой

Американский актер и продюсер Брюс Уиллис, страдающий афазией, впервые станет дедушкой. Старшая дочь артиста от актрисы Деми Мур объявила о беременности в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

34-летняя Румер Уиллис опубликовала в социальных сетях фотографии с округлившимся животом. Отцом будущего ребенка является участник группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас, с которым дочь актера состоит в отношениях на протяжении последних нескольких лет.

Бывшая супруга Уиллиса Деми Мур также объявила о пополнении в семье в своем аккаунте. Актриса опубликовала фотографию беременной дочери и написала: «Вхожу в эпоху горячей сумасшедшей бабушки». О поле будущего ребенка не сообщается.

У Брюса Уиллиса пять дочерей: три были рождены в браке с Деми Мур, который распался в 2000 году, и две — от второй супруги Эмми Хеминг.

В марте бывшая супруга Уиллиса Деми Мур сообщила, что актер завершает кинокарьеру из-за проблем со здоровьем. Артисту диагностировали афазию — неврологическое расстройство, приводящее к нарушению речи, а в некоторых случаях влияющее на способность человека читать, писать и понимать чужую речь.

Ранее Сильвестр Сталлоне заявил, что Брюс Уиллис переживает тяжелые времена из-за борьбы с заболеванием.

