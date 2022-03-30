Брюс Уиллис завершит актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем

Актер Брюс Уиллис решил завершить карьеру из-за диагностированной афазии

Американский актер Брюс Уиллис завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом его бывшая жена сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что он решился завершить актерскую карьеру из-за диагностированной афазии. Это неврологическое расстройство приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова. Специфическое лечение этой болезни пока не разработано, однако занятия с логопедом и неврологом дают шанс на восстановление.

В своей публикации Мур отметила жену Уиллиса Эмму Хеминг, а также детей актера: Румер, Скаут, Таллулу, Мейбл и Эвелин.

Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку. Мы переживаем это как крепкая ячейка общества и хотели оповестить его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него Деми Мур

Издание Variety обратилось к актеру за комментариями. Его представители заявили, что у звезды в настоящее время нет никаких дополнительных заявлений, кроме опубликованных его семьей.

Ранее СМИ сообщали о деменции Брюса Уиллиса

С начала 2022 года в ряде СМИ начали появляться публикации о том, что 67-летний Брюс Уиллис страдает от деменции и планирует завершить карьеру. Одним из первых об этом написал британский таблоид OK! В статье утверждалось, что проблемы со здоровьем начались у артиста два года назад. Также отмечалось, что именно из-за деменции актер решил продать всю недвижимость в Нью-Йорке и проводить больше времени со своей семьей, которая проживает в Лос-Анджелесе. По словам источника издания, его жена модель Эмма Хемминг постаралась сблизить Уиллиса с бывшей женой Мур и их детьми, потому что «знала, что он угасает».

В марте информация о том, что актер страдает от деменции, появилась и во многих других источниках. Газета The New Zealand Herald ссылалась на режиссера Мэтта Эскандари, который сотрудничал с Уиллисом. Тот утверждал, что «легенда угасает на глазах». «Я видел это, работая с ним в течение нескольких последних лет», — отметил Эскандари.

Сам артист никак не комментировал слухи о своей деменции. Официальных подтверждений этого диагноза так и не последовало.

Многие из последних работ Брюса Уиллиса считались провальными

В своем комментарии Эскандари указал, что именно проблемы со здоровьем привели к тому, что актер больше не работает с такими культовыми режиссерами, как Квентин Тарантино, Брайан Де Пальма и Уэс Андерсон. Многие кинокритики действительно плохо отзывались о последних работах артиста, отмечая, что он все чаще снимается в дешевых боевиках.

В феврале 2022 года Уиллис получил специальную категорию антипремии «Золотая малина» за съемки в восьми проектах. Организаторы «Золотой малины» посчитали неудачными все фильмы, в которых Уиллис снялся в 2021 году, и предложили выбрать худший из них. В перечень попали ленты «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре». Специальная номинация получила название «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».

За свою жизнь актер сыграл более сотни ролей

Актерская карьера Уиллиса началась в начале 1980-х годов. Он несколько лет играл в малоизвестных театрах и исполнял эпизодические роли в кино, пока в 1988 году не сыграл отставного полицейского Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек» — эта роль прославила артиста на весь мир. Среди других известных фильмов с участие Уиллиса — «Пятый элемент», «Крепкий орешек», «12 обезьян», «Город грехов», «Криминальное чтиво», «Смерть ей к лицу», «Гудзонский ястреб» и «Девять ярдов».

Несмотря на признание критиков и долгую карьеру, Уиллис ни разу не получал «Оскар». Однако он является обладателем двух премий «Эмми» за роль в сериале «Детективное агентство "Лунный свет"» и эпизодическое появление в «Друзьях». За «Лунный свет» актер также получил «Золотой глобус». Кроме того, в 2006 году на голливудской «Аллее славы» была заложена плита с именем Уиллиса.