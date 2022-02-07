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Брюс Уиллис получил специальную категорию антипремии «Золотая малина»

Актер Брюс Уиллис получил спецкатегорию «Золотой малины» за съемки в восьми проектах

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Голливудский актер Брюс Уиллис получил специальную категорию антипремии «Золотая малина» за съемки в восьми проектах. Об этом сообщается на сайте Razzies.

Организаторы «Золотой малины» посчитали неудачными все фильмы, в которых Уиллис снялся в 2021 году, и предложили выбрать худший из них. В перечень попали ленты «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре». Специальная номинация получила название «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».

В категории «Худший фильм года» представлены проект Netflix «Диана: Мюзикл», фантастический боевик «Бесконечность», криминальный триллер «Карен», семейная комедия «Космический джем: Новое поколение» и детектив «Женщина в окне». За звание худшего актера поборются, в частности, Леброн Джеймс и Марк Уолберг, а среди номинантов на звание худшей актрисы оказались Эми Адамс и Меган Фокс.

В 2021 году актер Арнольд Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».

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Евгений Шульгин
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