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Пэрис Хилтон вышла замуж

E!News: Пэрис Хилтон вышла замуж за бойфренда Картера Рэума
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Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская звезда реалити-шоу и модель Пэрис Хилтон вышла замуж. Об этом 40-летняя светская львица рассказала в своем посте в Instagram.

Избранником бывшей наследницы империи Hilton стал ее бойфренд, 40-летний предприниматель Картер Рэум. Они вместе почти два года, хотя познакомились больше десяти лет назад. Рэум сделал ей предложение еще в феврале. До этого Хиллтон трижды была помолвлена, но ни разу не дошла до алтаря.

Пышное мероприятие прошло в поместье Бель-Эйр (Bel-Air), принадлежавшем ее покойному дедушке. По словам источника портала E!News, свадебное платье актриса выбрала «поздно вечером накануне свадьбы».

Среди гостей были многие голливудские знаменитости, в том числе актрисы Эмма Робертс, Эшли Бенсон и певица Bebe Rexa.

В сентябре прошлого года Пэрис Хилтон рассказала, что подвергалась насилию со стороны бывших возлюбленных. В документальном фильме This Is Paris актриса призналась, что у нее было пять отношений с мужчинами, которые издевались над ней. «Меня били и душили. Я мирилась с тем, с чем не должна была», — рассказала Хилтон. Она добавила, что считала подобные действия проявлениями любви.

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