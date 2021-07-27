Появилась информация о первой беременности Пэрис Хилтон

Американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон ждет первого ребенка. Эксклюзивная информация появилась на сайте Page Six во вторник, 27 июля.

Как пишет издание, 40-летняя знаменитость и ее жених, предприниматель Картер Рым, прибегли к процедуре ЭКО в январе 2021 года. «Он [Картер] — мужчина моей мечты на сто процентов. Мы постоянно говорим о планах на свадьбу и подбираем имя нашему будущему ребенку», — призналась тогда Хилтон в подкасте Trend Reporter.

Представители пары пока никак не прокомментировали данные о беременности актрисы.

Пэрис Хилтон и Картер Рым обручились в феврале после года отношений. Известно, что мужчина сделал предложение своей возлюбленной на частном острове и подарил ей бриллиантовое кольцо ювелирного дома Jean Dousset.

Ранее в июле супермодель Алеся Кафельникова впервые раскрыла подробности о своем новорожденном ребенке. У 22-летней знаменитости родилась дочь, ее назвали Киарой. Модель также намекнула на то, что взяла себе фамилию мужа, руководителя рекламного агентства Георгия Петришина.