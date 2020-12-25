Пэрис Хилтон поддержала тренд и снялась в откровенном белье в стиле Санта-Клауса

Американская актриса, модель и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон поддержала популярный у знаменитостей тренд и опубликовала видео, на котором она запечатлена в откровенном наряде в стиле Санта-Клауса. Пост появился в ее Instagram-аккаунте в пятницу, 25 декабря.

На кадрах 39-летняя знаменитость предстает в красном комплекте нижнего белья, шапке сказочного персонажа с мехом и в блестящих туфлях на высоких каблуках. В начале ролика она сидит под елкой с собакой, затем спускается по лестнице в красной шубе, наброшенной на плечи. В конце рождественского видео актриса позирует перед фотографами в полный рост, держась за перила.

«Санта, я в списке хороших или непослушных детей в этом году?» — подписала она публикацию, которая за несколько часов собрала полмиллиона лайков.

В этот же день Хилтон поделилась двумя похожими видео, где она выбирает праздничный наряд. В одном из них модель призналась, что не смогла выбрать единственный образ на Рождество, и поэтому переодевалась пять раз. После этого она продемонстрировала подписчикам каждый наряд.

Ранее сообщалось, что в преддверии Рождества в 2020 году звезды принялись массово сниматься в образах, навеянных костюмами Санта-Клауса. Некоторые из них позировали в нижнем белье с белыми меховыми оборками, другие — в алых мини-платьях с широкими черными ремнями и полосатых чулках. Помимо Пэрис Хилтон тренд поддержали Кортни Кардашьян и Аманда Холден.