Звезды массово снялись в откровенных нарядах Санта-Клауса и запустили тренд

Откровенные наряды Санта-Клауса стали трендом у знаменитостей. На фотографии в красных костюмах, которые они массово опубликовали в соцсетях, обратили внимание в The Sun.

Журналисты заметили, что в преддверии Рождества в 2020 году звезды принялись сниматься в образах, навеянных костюмами сказочного персонажа. Некоторые из них позировали в нижнем белье с белыми меховыми оборками, другие — в алых мини-платьях с широкими черными ремнями и полосатых чулках.

Тенденцию, в частности, поддержали телезвезда Кортни Кардашьян, которую запечатлели в бархатном зеленом платье с открытыми плечами, популярная британская ведущая Аманда Холден, на которой был тематический наряд с глубоким декольте и капюшоном, а также модель Кристин Макгиннес, показавшая фото в красном кружевном белье.

К ним присоединились актриса Эмили Атак, манекенщица Ханна Элизабет, телезвезда Софи Касаэй и другие.

Ранее в декабре Американский визажист Фернелло Нельсон поделился фотографиями моделей, на тело которых он нанес рисунок в виде традиционного костюма Санта-Клауса. На размещенных в сети кадрах манекенщицы позируют обнаженными в красных шапках с белым помпоном. При этом оголенные части тела девушек покрыты боди-артом красного цвета, который имитирует боди с глубоким декольте.