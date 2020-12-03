49-летняя ведущая задрала ногу в платье с разрезом и подверглась критике в сети

Британская телеведущая Аманда Холден задрала ногу в платье, в результате чего подверглась критике в интернете. Дискуссия по поводу сторис в ее Instagram развернулась на Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 49-летняя знаменитость позирует в леопардовом платье длины миди бренда AX Paris и черных ботфортах на каблуках. Наряд стоимостью 45 фунтов стерлингов (4520 рублей) оформлен разрезом на бедре. Холден засняли на фоне рождественских декораций в студии радиостанции Heart Radio. Ее запечатлели в тот момент, когда она поднимает ногу и ставит на подарочную коробку.

Пользователи сети принялись критиковать внешний вид телеведущей. «Морщинистая кожа на ногах выдает ее возраст», «Ужасная женщина», «Она выглядит смешно», «Она выглядит старше своего возраста. Полагаю, ей за 50? Вдобавок шоу-бизнес старит большинство людей, поскольку сфера гнилая», — писали они.

В ноябре Аманда Холден также задрала ногу в мини-юбке и была пристыжена в сети. Она разместила ролик, на котором позирует в черных водолазке, колготках и сапогах на каблуках, а также синей мини-юбке бренда Zara.