49-летняя телеведущая опубликовала фото из джакузи и восхитила поклонников

Британская телеведущая Аманда Холден поделилась фотографией в откровенном рождественском образе и восхитила фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

49-летняя знаменитость снялась красном слитном купальнике, сидя у джакузи на открытом воздухе с бокалом вина. Снимок был сделан в позднее время, при этом на заднем фоне виднелась украшенная гирляндами елка. Публикация набрала больше 55 тысяч лайков.

Поклонники оценили фото, а также внешний вид телеведущей в комментариях. «Вау! Это невероятно!», «Безумно красиво», «Богиня!», «Как всегда выглядишь очень молодо!», «Ты сделала зиму горячей», — высказывались они.

Ранее Аманда Холден задрала ногу в мини-юбке и была пристыжена в сети. Она разместила ролик, на котором позирует в черных водолазке, колготках и сапогах на каблуках, а также синей мини-юбке бренда Zara. Ее засняли на фоне рождественских декораций, при этом на кадрах звезда поднимает ногу и ставит ее на подарочную коробку.