Пэрис Хилтон показала фото из 90-х и пожаловалась на травлю в школе

Американская актриса, модель и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон показала фотографию 23-летней давности и рассказала об издевательствах в школьные годы. Снимок появился на ее странице в Instagram в пятницу, 22 января.

На размещенном кадре 18-летняя знаменитость позирует в наряде черного цвета, который состоит из футболки и облегающих брюк. Ее образ дополняет кепка того же цвета и макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному — прим. «Ленты.ру»).

В описании к посту Хилтон объяснила подписчикам, что снимки были сделаны после ее возвращения из закрытой школы-интерната Provo Canyon в штате Юта. «Я вижу боль в своих глазах. Я чувствовала себя ужасно, но делала вид, что все в порядке, пытаясь избавиться от болезненных воспоминаний», — подчеркнула Хилтон.

Знаменитость ранее рассказывала об издевательствах со стороны педагогов школы в документальном фильме «Это Пэрис», доступном к просмотру на YouTube-канале модели. По ее словам, на протяжении всего обучения она испытывала душевную, эмоциональную и физическую боль, поскольку ее запугивали учителя.

«С того момента, как я просыпалась, и до того, как я ложилась спать, на меня весь день кричали — это была непрерывная пытка», — пожаловалась Хилтон и добавила, что один раз ее поместили в одиночную комнату, где она проводила по 20 часов в сутки в качестве наказания из-за ее намерения сбежать.

Кроме того, в документальном фильме одноклассники звезды поделились своими историями обучения в интернате. Они утверждают, что их насильно кормили лекарствами и держали в смирительных рубашках.

Ранее в сентябре 2020 года Пэрис Хилтон показала роскошное авто за миллионы рублей и была обругана. Она снялась рядом машиной марки BMW i8 Roadster перламутрового цвета. Пользователи обругали дизайн автомобиля и принялись высказывать свое недовольство в соцсетях.