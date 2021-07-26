Алеся Кафельникова впервые рассказала о новорожденном ребенке

Супермодель Алеся Кафельникова впервые раскрыла подробности о новорожденном ребенке. Соответствующая информация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта.

Так, 22-летняя знаменитость ответила на вопросы своих подписчиков. Согласно публикациям, у Кафельниковой родилась дочь, ее назвали Киарой. Модель также намекнула на то, что взяла себе фамилию мужа, руководителя рекламного агентства Георгия Петришина.

Помимо этого выяснилось, что за время беременности она набрала 16 килограммов, при этом на сегодняшний день ей удалось избавиться уже от 12 из них. «Думаю, мне нужно пару массажей и emc (электрическая стимуляция мышц — прим. «Ленты.ру») три раза в неделю, и я приду в изначальную форму», — предположила Кафельникова. Она также рассказала, что роды прошли хорошо, и заявила о готовности повторить этот опыт.

Впервые о рождении ребенка Кафельниковой намекнул ее отец, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. 9 июля в своей публикации в Twitter теннисист заявил, что у него появился «шикарный» повод напиться, и вызвал интерес у подписчиков.

В конце мая Кафельникова показала фото с собственной свадьбы. Торжество состоялось 22 мая в Москве. Кафельникова выложила снимок, на котором можно увидеть букет и свадебное платье. «Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — подписала она пост.