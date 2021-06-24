Беременная Алеся Кафельникова снялась обнаженной и восхитила фанатов

Беременная супермодель Алеся Кафельникова поделилась снимками откровенной фотосессии и порадовала фанатов. Кадры и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

22-летняя Кафельникова разместила серию фотографий, на которых она позирует в широких джинсах с заниженной талией и кроп-топе, оголяющем грудь. Она также снялась в платье длины макси из прозрачной ткани, в крупных серьгах и с макияжем в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному — прим. «Ленты.ру»).

Отмечается, что автором снимков выступила фотохудожница Полина Бертранд (Polina Bertrand). Она опубликовала несколько черно-белых фотографий, на которых Кафельникова запечатлена обнаженной в прозрачной накидке, прикрывающая тело руками.

«Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой, и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же не раздумывая ему это сказала: "От таких, как ты, нужно срочно рожать". Мысли вслух — и вуаля!» — призналась Кафельникова в описании к посту. Модель заявила, что находится на 31 неделе беременности.

Подписчики оценили ее внешний вид в комментариях под публикацией и поздравили ее с беременностью. «Шикарная», «Поздравляем, красотка!», «Сколько я спала», «Мы догадывались, но все равно очень рады!», «Самая красивая», «Просто лучшая, Алеся», — высказывались они.

Ранее, 24 июня, в сети появилось первое фото беременной Алеси Кафельниковой. Она стала героиней новой обложки журнала Elle, снявшись в белом кружевном платье, вязаном жилете желтого цвета и черных кедах спортивного бренда Adidas.

Первые слухи о беременности Алеси Кафельниковой появились в феврале. Подозрения, что модель ждет ребенка, подтвердила дизайнер Надя Сказка.

29 мая Алеся Кафельникова показала фото с собственной свадьбы. Торжество состоялось 22 мая в Москве. Кафельникова выложила снимок, на котором можно увидеть букет и свадебное платье. «Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — подписала она пост. Избранником Кафельниковой стал руководитель рекламного агентства Георгий Петришин.