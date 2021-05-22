Супермодель Алеся Кафельникова вышла замуж за 35-летнего руководителя рекламного агентства Георгия Петришина. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова выложила снимок, на котором можно увидеть букет и свадебное платье. «Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — написала она под фото.

В феврале Алесю Кафельникову заподозрили в беременности. Слухи о том, что она ждет ребенка, подтвердила дизайнер Надя Сказка. Сама модель предпочитает не реагировать на домыслы о своей беременности. При этом дизайнер уверяла, что модель действительно находится в положении.

О романе Кафельниковой и Петришина стало известно осенью 2020 года. Тогда знаменитость опубликовала первую совместную фотографию с возлюбленным, сделанную во время поездки в Париж.