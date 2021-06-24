Опубликовано фото беременной Алеси Кафельниковой

Беременная супермодель Алеся Кафельникова снялась для обложки российской версии журнала Elle. Фотография была опубликована на странице издания в Instagram.

22-летняя манекенщица попозировала в поле, расположив руки на округлившемся животе, в белом кружевном платье длины макси. На знаменитости также — вязаный жилет желтого цвета и черные кеды спортивного бренда Adidas. Ее образ дополнила косынка в тон наряда.

Известно, что автором размещенных кадров стал фотограф Евгений Шишкин, который неоднократно сотрудничал с различными изданиями, например, Elle, Numero Vogue, Grazia, Flacon, Glamour, Buro 24/7 и другими. Стилистом съемки выступила Ксения Проскурякова.

Первые слухи о беременности Алеси Кафельниковой появились в феврале. Подозрения о том, что модель ждет ребенка, подтвердила дизайнер Надя Сказка. Сама знаменитость предпочитала не реагировать на домыслы о своей беременности.

При этом 29 мая Алеся Кафельникова показала фото с собственной свадьбы. Торжество состоялось 22 мая в Москве. Манекенщица выложила снимок, на котором можно увидеть букет и свадебное платье. «Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — подписала она пост. Избранником Кафельниковой стал руководитель рекламного агентства Георгий Петришин.