Отец Алеси Кафельниковой намекнул в сети на рождение внука

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, который является отцом топ-модели Алеси Кафельниковой, намекнул в сети о рождении внука. Соответствующий пост появился в его Twitter.

В своей публикации российский теннисист заявил, что у него появился «шикарный» повод напиться, и вызвал интерес у подписчиков. «Что за повод, Евгений? Может, и я сегодня кирну», — осведомился один из них. В ответ на комментарий пользователя Кафельников написал: «Когда дедом станете, тогда и кирнете».

Сама манекенщица пока не объявила о родах в соцсетях.

В июне беременная супермодель Алеся Кафельникова поделилась кадрами своей откровенной фотосессии. «Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой, и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же, не раздумывая, ему это сказала: "От таких, как ты, нужно срочно рожать". Мысли вслух — и вуаля!» — призналась Кафельникова в описании к посту. Тогда же модель заявила, что находится на 31-й неделе беременности.

Первые слухи о беременности Алеси Кафельниковой появились в феврале. Подозрения, что модель ждет ребенка, подтвердила дизайнер Надя Сказка.

29 мая Алеся Кафельникова показала фото с собственной свадьбы. Торжество состоялось 22 мая в Москве. Кафельникова выложила снимок, на котором можно увидеть букет и свадебное платье. «Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — подписала она пост. Избранником Кафельниковой стал руководитель рекламного агентства Георгий Петришин.