Зеленский предложил Шмыгалю пост вице-премьера и министра энергетики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидата на пост первого вице-премьера и министра энергетики страны. Эту должность политик предложил занять действующему министру обороны республики Денису Шмыгалю. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале украинского лидера.

«Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, активизированные для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность сейчас необходима для украинской энергетики», — написал Зеленский после встречи со Шмыгалем.

Политик указал, что рассчитывает на поддержку парламентариями кандидатуры Шмыгаля.

Ранее Зеленский объяснил кадровую перестановку на Украине проблемами в прошлом году.