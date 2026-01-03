Призывал украинцев собирать FPV-дроны прямо у себя дома. Что известно о новом министре обороны Украины?

Президент Украины Зеленский назначил Федорова новым министром обороны страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о назначении нового главы Минобороны страны, им станет Михаил Федоров.

Глава государства предложил назначить нового руководителя для определенного ведомства. В настоящее время эту должность занимает Денис Шмыгаль, который ранее занимал пост премьер-министра Украины.

Сегодня мы начали существенную перезагрузку – изменения внутренние, чтобы Украина была более устойчивой. В прошлом году были и хорошие результаты государственных институтов, которые нужно сделать больше. Были и проблемы, которые не следует оставлять в новом году. Поэтому – волна смен кадровых, и будут еще решения – в институтах Владимир Зеленский президент Украины

До этого Зеленский предложил Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, возглавить офис президента Украины.

Сам Буданов принял это предложение, отметив, что такое назначение станет шагом к решению важных вопросов стратегической безопасности. Его предыдущая должность освободилась после того, как президент уволил бывшего главы офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

Михаил Федоров Фото: Anna Voitenko / Reuters

Новым главой ГУР стал руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Иващенко.

Почему Зеленский делает ставку на Федорова

Как пишет Bloomberg, назначение Федорова на новую должность объясняется желанием развить сферу беспилотников и военных технологий в целом. В качестве вице-премьера и министра цифровой трансформации Федоров уже играл ключевую роль в развитии военных IT-решений, цифровизации армии и проектах, связанных с дронами и связью.

При этом издание «Страна.ua» указывает на две цели такого назначения: выбор Федорова объясняется пиаром, а также попыткой политически устранить Федорова, который давно вызывает недоверие у киевских властей из-за связей с грантовыми кругами, раскручивающими коррупционный скандал.

Министр обороны в условиях нарастающих военных проблем в Украине — это «расстрельная» должность. Рано или поздно на него повесят всех собак, какими бы пиар-способностями он не обладал Страна.ua

Что известно о Федорове

По данным RT, сейчас Федоров является ключевой фигурой цифровизацией Украины и куратор проекта «Дія» (аналог «Госуслуг»). Сейчас он является первым вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации.

Кроме того, новый министр обороны призывал украинцев собирать FPV-дроны прямо у себя дома — предлагал пройти онлайн-курс на эту тему. При этом материалы они должны были сами, а потом отправлять дроны инструкторам для передачи на фронт.