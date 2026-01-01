Трамп нередко называл Владимира Зеленского «ублюдком». За что глава Белого дома обозлился на президента Украины?

Президент США Дональд Трамп нередко называл украинского лидера Владимира Зеленского «ублюдком». Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Издание отметило, что в ходе своего первого президентского срока Трамп обвинял во вмешательстве в выборы Украину, а не Россию. Он также пытался добиться от Киева помощи в расследовании против Джо Байдена и его семьи, что привело к первой попытке импичмента Трампа.

Несмотря на частую критику, Трамп не первый раз встречается с Зеленским и принимает его в США. Последние переговоры прошли во Флориде 28 декабря за закрытыми дверями. После этого политики поучаствовали в видеоконференции с европейскими лидерами.

По итогам встречи Трамп заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде. Он также допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Зеленский остался разочарован отношением Трампа к Украине

Надежды Зеленского на то, что Трамп по итогам встречи в США продемонстрирует публичную поддержку Киева, не оправдались. На разочарование политика обратила внимание британская газета Financial Times (FT).

Авторы материала отметили, что глава Белого дома занял равноудаленную позицию от всех сторон конфликта.

На пресс-конференции Зеленский поник после вопроса журналистов о возможной встрече Трампа с Путиным. Он напрягся после слов американского лидера о том, что вопрос встречи «зависит от обстоятельств».

В октябре Трамп сорвался на Зеленского и раскидал карты

На встрече в Вашингтоне 17 октября президент США потребовал от Зеленского принять условия России для прекращения конфликта, предупредив, что в ином случае его страна может быть уничтожена.

Как сообщала газета Financial Times (FT), разговор Трампа и Зеленского несколько раз перерастал в перепалку, а американский президент при этом «постоянно ругался».

Собеседники издания также сообщили, что американский лидер отбросил в сторону карты с линией текущего боевого соприкосновения, настаивая на том, чтобы Украина отдала России полностью Донбасс.

Трамп регулярно критикует Зеленского из-за его позиции по урегулированию

26 декабря Трамп заявил, что Зеленский ничего не имеет, пока Вашингтон это не одобрит. По данным Politico, глава Белого дома отнесся к предложенному украинским лидером мирному плану без особого энтузиазма и не спешит поддерживать его предложение.

В середине декабря американский лидер в очередной раз публично раскритиковал украинского коллегу из-за сложностей в урегулировании конфликта.

До этого глава Белого дома призвал Зеленского реалистично оценивать текущую ситуацию. Кроме того, президент США отметил массовый характер коррупции на Украине.

Бывший советник американского лидера Дональда Трампа Стив Кортес заявлял, что США следует заставить украинского президента Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией и провести президентские выборы на Украине.

Первая публичная стычка произошла в феврале в Овальном кабинете

28 февраля при обсуждении прекращения огня на Украине украинский лидер перебил Трампа. Последний, в свою очередь, велел гостю заткнуться.

В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а Трамп заявил, что в подобных условиях будет крайне сложно вести переговоры. Скандал привел к срыву сделки по редкоземельным металлам, которая была подписана позднее после длительных переговоров.

Кроме того, американский лидер и вице-президент США и Джей Ди Вэнс обвинили президента Украины в неуважении и неблагодарности. После этого Трамп заявил о готовности возобновить переговоры с украинским коллегой, когда тот будет готов к мирному урегулированию конфликта.

Как отмечал позднее корреспондент Bloomberg Оливер Крук, после после катастрофической встречи в Овальном кабинете Зеленский сменил тактику. «Теперь, когда Трамп говорит "Прыгай", Зеленский отвечает: "Как высоко?" — и прыгает даже выше», — выразил мнение журналист.

