Бывший СССР
23:24, 28 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский поник после вопроса журналистов о Путине

РИА: Зеленский перестал улыбаться после вопроса о встрече Трампа с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Владимир Зеленский перестал улыбаться после вопроса журналистов о возможной встрече президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, когда Зеленский прибыл на встречу с американским лидером, его настроение было приподнятым — он улыбался и выглядел расслабленным. Однако после того, как представители СМИ стали задавать вопросы Трампу о его встрече с Путиным, улыбка исчезла с лица украинского политика.

Также отмечается, что Зеленский напрягся после слов Трампа о том, что вопрос встречи «зависит от обстоятельств». «Он несколько раз дернул носом и сжал губы, пытаясь скрыть раздражение», — рассказал корреспондент.

Ранее Трамп сообщил о своем намерении позвонить Путину после встречи с Зеленским. Российский и американские лидеры также провели телефонный разговор перед началом переговоров.

