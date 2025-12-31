Реклама

21:06, 31 декабря 2025Мир

Трамп назвал Зеленского ублюдком

NYT: Трамп называл Зеленского ублюдком на встречах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп нередко называл украинского лидера Владимира Зеленского «ублюдком». Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Утверждается, что в ходе своего первого президентского срока Трамп обвинял во вмешательстве в выборы Украину, а не Россию. Он также пытался добиться от Киева помощи в расследовании против Джо Байдена и его семьи, что привело к первой попытке импичмента Трампа.

«На встречах господин Трамп иногда говорил о Зеленском: "Он ублюдок"», — рассказали газете помощники главы Белого дома.

Ранее Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с Трампом. «Когда Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника», — говорится в материале.

