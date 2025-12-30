Реклама

02:31, 30 декабря 2025

Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с Трампом

Telegraph: Зеленского обидел скромный прием во Флориде перед встречей с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на скромный прием перед встречей с америкнаским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Telegraph.

Отмечается, что президента России Владимира Путина в августе встретили в Соединенных Штатах с большой помпой. Автор пишет, что глава Белого дома ждал российского коллегу на красной ковровой дорожке на Аляске. «Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника», — говорится в материале.

Ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров с Трампом попросил предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет. Зеленский также выразил уверенность, что Трамп всерьез рассмотрит его просьбу.

