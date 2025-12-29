Реклама

11:42, 29 декабря 2025

Зеленский рассказал о просьбе к Трампу по гарантиям безопасности

Зеленский попросил Трампа предоставить Украине гарантии безопасности на 50 лет
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с лидером США Дональдом Трампом попросил предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет. Слова о просьбе украинского лидера к Трампу передает в Telegram украинский телеканал «Новости.live».

«Очень хотелось бы, чтобы гарантии были более длительными. И я сказал ему, что мы очень хотели бы рассмотреть возможность [сроков действий гарантий в течение] 30, 40, 50 лет», — заявил украинский лидер.

Зеленский также выразил уверенность, что Трамп всерьез рассмотрит его просьбу.

Ранее во Флориде состоялись переговоры Зеленского и президента США Дональда Трампа за закрытыми дверями. После этого лидеры США и Украины провели видеоконференцию с европейскими лидерами.

