Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за сделки

Трамп: Зеленский не поддерживает план Вашингтона по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. С критикой главы киевского режима политик выступил во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки», — посетовал он.

Ранее бывший советник американского лидера Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что США следует заставить украинского президента Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией и провести президентские выборы на Украине.

До этого глава Белого дома призвал Зеленского реалистично оценивать текущую ситуацию в конфликте. Кроме того, президент США отметил массовый характер коррупции на Украине

