«Он вас уничтожит, если захочет». Трамп постоянно ругался на встрече с Зеленским и требовал принять условия России

Президент США Дональд Трамп на напряженной встрече в Белом доме в пятницу призвал украинского коллегу Владимира Зеленского принять условия России. По словам осведомленных источников газеты Financial Times, встреча президентов США и Украины не раз превращалась в перепалку, при этом Трамп постоянно ругался.

Собеседники издания добавили, что глава Белого настаивал на том, чтобы Зеленский согласился на территориальные уступки.

Они добавили, что президент США отбросил карты линии фронта на Украине и неоднократно повторил тезисы, озвученные российским лидером в телефонном разговоре днем ранее Financial Times

Хотя в итоговом заявлении Трамп высказался о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения, жесткий тон по отношению к Зеленскому, вероятно, отражал готовность «поддержать максималистские требования Путина», отмечается в материале.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого, по словам президента США, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в столице Венгрии.

Встреча главы США с президентом Украины состоялась 17 октября, главной темой обсуждения стала передача Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Трамп потребовал от Киева принять условия России

Глава Белого дома призвал принять условия России. По словам европейского чиновника, осведомленного о встрече, Трамп сообщил Зеленскому, что Путин заявил ему, что конфликт является «спецоперацией, даже не войной», добавив, что украинскому лидеру необходимо заключить сделку, иначе ему грозит уничтожение.

По словам чиновника, Трамп сказал Зеленскому, что тот проигрывает войну, и предупредил: «Если [Путин] этого захочет, он вас уничтожит» Financial Times

По словам чиновника, Трамп также заявил, что экономика России «работает отлично», что резко контрастирует с его недавними публичными заявлениями, в которых он призывал Путина к переговорам, поскольку его «экономика рухнет».

Американский лидер также заявил в интервью Fox News, что ситуация завершится утратой киевскими властями некоторых территорий. Трамп предположил, что президент России Владимир Путин «определенно, что-то заберет».

«Они же сражались», — отметил президент США, отвечая на вопрос о том, открыта ли Россия к завершению конфликта на Украине без утраты Киевом значительной территории.

США усилили давление на Украину перед саммитом в Будапеште

Вашингтон усилил давление на Киев перед саммитом с Россией в Будапеште. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с Трампом в пятницу без каких-либо обязательств со стороны США по предоставлению ракет большой дальности «Томагавк» The Wall Street Journal

По данным издания, администрация Трампа проявляет осторожность в отношении Москвы. Бывший помощник госсекретаря США по Европе Дэниел Фрид отметил, что Вашингтон сознательно не использует имеющиеся инструменты для усиления экономического и военного давления.

Зеленский отказался вывести войска из Донецкой области

Украина не собирается ничего дарить России. Такое заявление сделал Владимир Зеленский после переговоров с Трампом.

Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7 Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на поддержку позиции Киева со стороны партнеров. Украинский лидер вновь обвинил президента России Владимира Путина в якобы затягивании конфликта и призвал к достижению мира «через силу».

Позднее политик сказал, что готов вести мирные переговоры «в срочном порядке» на основании текущей линии боевого соприкосновения в любом формате.

Зеленский подчеркнул, что при желании остановить конфликт и приступить к мирным переговорам в срочном порядке следует «остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие».

