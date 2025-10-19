Трамп призвал Зеленского принять условия России

FT: Трамп на встрече с Зеленским призвал его принять условия России

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять условия России. Об этом сообщаетFinancial Times (FT) со ссылкой на источники.

Трамп подчеркнул, что в ином случае киевский режим будет уничтожен. Встреча главы США с президентом Украины состоялась в 17 октября, главной темой обсуждения стала передача Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что после переговоров Вашингтон усилил давление на Киев.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, по словам президента США, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в столице Венгрии.