Трамп порассуждал о возможных итогах конфликта на Украине

Президент США Трамп: Конфликт на Украине завершится утратой Киевом территории

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News порассуждал о возможных итогах конфликта на Украине, передает ТАСС.

Американский лидер в разговоре с журналисткой допустил, что ситуация завершится утратой киевскими властями некоторых территорий. Трамп предположил, что президент России Владимир Путин «определенно, что-то заберет».

«Они же сражались», — отметил президент США, отвечая на вопрос о том, открыта ли Россия к завершению конфликта на Украине без утраты Киевом значительной территории.

До этого стало известно, что США планируют провести больше совещаний с Россией, чем до саммита на Аляске.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого, как утверждает американский политик, был достигнут «большой прогресс». Лидеры договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Будапеште.