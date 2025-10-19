Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:26, 19 октября 2025Мир

Трамп порассуждал о возможных итогах конфликта на Украине

Президент США Трамп: Конфликт на Украине завершится утратой Киевом территории
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News порассуждал о возможных итогах конфликта на Украине, передает ТАСС.

Американский лидер в разговоре с журналисткой допустил, что ситуация завершится утратой киевскими властями некоторых территорий. Трамп предположил, что президент России Владимир Путин «определенно, что-то заберет».

«Они же сражались», — отметил президент США, отвечая на вопрос о том, открыта ли Россия к завершению конфликта на Украине без утраты Киевом значительной территории.

До этого стало известно, что США планируют провести больше совещаний с Россией, чем до саммита на Аляске.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого, как утверждает американский политик, был достигнут «большой прогресс». Лидеры договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Зеленский ответил на вопрос об участии в переговорах в Будапеште

    Бросившую младенца в коляске у помойки россиянку заключили под стражу

    Многодетный россиянин приревновал жену и размахивал ножом при детях

    Рядом с Лувром найдены оставленные грабителями вещественные доказательства

    Водитель пикапа упал с 91-метровой высоты, выжил и сам ушел от спасателей

    Трамп порассуждал о возможных итогах конфликта на Украине

    Вратарь «Алании» отказался отбивать пенальти в матче Второй лиги

    В центре Москвы ограничат движение на два месяца

    Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по поставкам оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости