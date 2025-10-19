Мир
12:36, 19 октября 2025

США изменят подход к встрече в Будапеште

WSJ: США планируют провести больше совещаний с Россией, чем до саммита на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Перед двусторонней встречей лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина Вашингтон планирует провести больше совещаний с российской стороной, чем до саммита на Аляске. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в администрации американского президента.

«В надежде заложить основу для соглашения США планируют провести больше встреч с Россией на более низком уровне, чем было проведено до переговоров на Аляске», — сказано в материале.

Отмечается, что на встречах США будет представлять госсекретарь Марко Рубио вместо спецпосланника Стива Уиткоффа.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого, по словам американского лидера, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Будапеште.

Ранее The Wall Street Journal сообщила об усилении давления США на Украину. Это объясняется встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой Киев не получил желаемого результата.

