Зеленский согласился на переговоры в срочном порядке

Зеленский согласился на переговоры на основе текущей линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести мирные переговоры «в срочном порядке» на основании текущей линии боевого соприкосновения. Об этом он высказался в интервью телеканалу NBC.

Зеленский подчеркнул, что при желании остановить конфликт и приступить к мирным переговорам в срочном порядке следует «остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие». «С линии соприкосновения», — добавил он.

Украинский лидер отметил, что готов к переговорам в любом формате.

Ранее Зеленский на фоне усиления давления на Украину со стороны США заявил, что Киев не собирается ничего дарить Москве. Он также отметил, что рассчитывает на поддержку позиции Киева со стороны западных партнеров.