В Британии обратили внимание на разочарованность Зеленского

FT: Надежды Зеленского на поддержку Трампом Украины не оправдались

Надежды президента Украины Владимира Зеленского на то, что американский лидер Дональд Трамп продемонстрирует публичную поддержку Киева, не оправдались. На разочарование Зеленского обратила внимание британская газета Financial Times (FT).

«Если Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован», — указано в статье.

Отмечается, что сейчас Трамп снова придерживается позиции равноудаленности от обеих сторон украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Зеленский поник после вопроса журналистов о возможной встрече Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Также отмечается, что Зеленский напрягся после слов Трампа о том, что вопрос встречи «зависит от обстоятельств».