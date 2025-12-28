Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:46, 28 декабря 2025Интернет и СМИ

В Британии обратили внимание на разочарованность Зеленского

FT: Надежды Зеленского на поддержку Трампом Украины не оправдались
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Надежды президента Украины Владимира Зеленского на то, что американский лидер Дональд Трамп продемонстрирует публичную поддержку Киева, не оправдались. На разочарование Зеленского обратила внимание британская газета Financial Times (FT).

«Если Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован», — указано в статье.

Отмечается, что сейчас Трамп снова придерживается позиции равноудаленности от обеих сторон украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Зеленский поник после вопроса журналистов о возможной встрече Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Также отмечается, что Зеленский напрягся после слов Трампа о том, что вопрос встречи «зависит от обстоятельств».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал нерешенный вопрос украинского конфликта

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

    В США пригрозили Украине суровым наказанием

    Трамп рассказал о желании Путина «видеть Украину успешной»

    Сын российского политика избил женщину и устроил погром в магазине

    Трамп признал один факт о России и Запорожской АЭС

    Зеленский сообщил о согласовании мирного плана на 90 процентов

    Назван главный успех во внешней политике России в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok