Атаку на резиденцию Путина объяснили страхом Зеленского перед тюрьмой. Чего хотел добиться президент Украины?

Медведчук объяснил атаку на резиденцию Путина страхом Зеленского перед тюрьмой

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский нанес удар по резиденции президента России Владимира Путина, опасаясь возможного тюремного заключения.

Депутат считает, что между резиденцией главы РФ и зоной боевых действий лежит свыше тысячи километров. Таким образом, по его мнению, атака не могла быть случайной. Он назвал это попыткой президента Украины оказать давление на Кремль и вынудить Путина пойти на уступки.

Медведчук добавил, что для Зеленского важно вывести Путина из числа участников возможных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

На подобный шаг кровавого клоуна толкнула агония его преступного режима. Страх перед неминуемым поражением и уголовной ответственностью Виктор Медведчук Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Россия передала США доказательства атаки на резиденцию Путина

Министерство обороны России сообщило о передаче представителю аппарата военного атташе при посольстве США материалов с данными сбитого при попытке атаки на резиденцию Путина БПЛА.

По словам начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игоря Костюкова, расшифровка контента памяти навигационных контроллеров точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции главы государства в Новгородской области.

Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины Игорь Костюков Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России

В ведомстве уточнили, что дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Всего был запущен 91 беспилотник.

Ряд стран осудили Украину

Министерство иностранных дел Венесуэлы осудило попытку атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию Путина. В ведомстве действия Киева назвали безрассудными, направленными на создание хаоса и глобальную нестабильность.

Это деяние представляет собой террористический акт крайней степени тяжести, который нарушает международное право и является прямой угрозой региональной и международной безопасности Министерство иностранных дел Венесуэлы

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что посягательство на государственные объекты и безопасность руководства страны недопустимо. Кроме того, по мнению Рахмона, подобные действия препятствуют мирным переговорам.

Атаку ВСУ на резиденцию Путина также осудили президенты Ирана и Казахстана. Кроме того, Россию поддержал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Президент США Дональд Трамп 29 декабря заявил, что разозлился, когда узнал об атаке Киева. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, в свою очередь, отказалась верить в причастность Вооруженных сил Украины к попытке нападения на резиденцию Путина.

Российские заявления о недавних ударах Украины по ключевым правительственным объектам на территории России являются преднамеренным отвлечением внимания Кая Каллас Глава европейской дипломатии

Каллас считает, что Россия пытается сорвать прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.