На Украине объяснили атаку ВСУ на резиденцию Путина

Медведчук: Зеленский атаковал резиденцию Путина из страха перед тюрьмой

Президент Украины Владимир Зеленский нанес удар по резиденции российского лидера Владимира Путина, опасаясь возможного тюремного заключения. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в беседе с ТАСС.

«На подобный шаг кровавого клоуна толкнула агония его преступного режима. Страх перед неминуемым поражением и уголовной ответственностью», — заявил он.

Медведчук отметил, что между резиденцией Путина и зоной боевых действий лежит свыше тысячи километров. По его словам, в связи с этим атака не могла быть случайной. Он назвал это попыткой Зеленского оказать давление на Кремль и вынудить российского лидера пойти на уступки.

Политик считает, что для президента Украины важно вывести Путина из числа участников возможных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся терактом, который направлен не только против Путина, но и против усилий американского президента Дональда Трампа по завершению конфликта. Как отметил Песков, Россия ужесточит переговорную позицию по Украине.