11:59, 31 декабря 2025

Президент Таджикистана осудил удары по резиденции Путина

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон осудил удары БПЛА по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области, произошедшую в ночь на 29 декабря. Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы главы республики.

Подчеркивается, что посягательство на государственные объекты и безопасность руководства страны недопустимо. Кроме того, по мнению президента Рахмона, подобные действия препятствуют мирным переговорам.

Также в телефонном разговоре Рахмон и Путин поздравили друг друга наступающим Новым годом и пожелали «дружественным народам двух стран прочного мира, благополучия и дальнейшего процветания», а друг другу — успехов и здоровья.

Ранее стало известно о реакции президента США Дональда Трампа на атаку на резиденцию Путина в Новгородской области. Норвежское издание Steigan пишет, что американский лидер согласится с Москвой, если она решит нанести массированный ответный удар.

Также утром 31 декабря сообщалось о попытках Киева сгладить последствия атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию Путина. В частности, Киев выразил сожаление из-за реакции Индии, Пакистана, осудивших атаку на резиденцию российского лидера в Новгородской области.

