01:05, 31 декабря 2025Интернет и СМИ

Раскрыта возможная реакция Трампа на удары по резиденции Путина

Steigan: Трамп согласится на сокрушительный удар России по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина американский лидер Дональд Трамп согласится с Москвой, если она решит нанести массированный ответный удар. С таким мнением выступило норвежское издание Steigan.

По мнению авторов статьи, удары по резиденции Путина были нанесены для срыва мирных переговоров по урегулированию конфликта.

«Но очевидно, что Москва собирается дать Киеву сокрушительный ответный удар, и, похоже, Дональд Трамп не будет возражать», — отмечается в материале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

    Раскрыта возможная реакция Трампа на удары по резиденции Путина

