Кремль высказался об атаке ВСУ на резиденцию Путина. Что там сообщили о местонахождении президента, цели удара и об ответе Киеву?

Песков назвал безумными заявления Киева, отрицающие атаку на резиденцию Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал комментарий по ситуации с попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Пресс-секретарь российского лидера назвал случившееся терактом, который направлен не только против Путина, но и против усилий американского президента Дональда Трампа по завершению конфликта. Он также посчитал безумными заявления украинской стороны о произошедшем.

Украину ждут последствия

Как отметил Песков, Россия ужесточит переговорную позицию по Украине. При этом как именно она это сделает, Кремль не будет сообщать публично. Он добавил, что Россия не выходит из переговорного процесса по урегулированию конфликта, однако будет вести обсуждения прежде всего с США, в частности с Трампом.

Пресс-секретарь Путина также затруднился ответить, насколько действия Киева отбросили назад процесс по разрешению украинского кризиса.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Рассуждая об ответе на атаку, Песков отметил, что российские военные знают, что делать.

Что касается военных последствий: наши военные знают, как, чем и когда отвечать Дмитрий Песков представитель Кремля

Песков высказался о местонахождении Путина

Представитель Кремля подчеркнул, что после попытки ударить по резиденции президента вопрос местонахождения главы государства не подлежит обсуждению в публичном поле.

В то же время Песков отметил, что президент выступит перед россиянами с традиционным поздравлением с Новым годом. Это, как обычно, произойдет в полночь.

Кремль оценил заявления о непричастности Киева к атаке

Песков указал, что подобные оправдания Киева безумны.

Мы видим, что и сам [президент Украины Владимир] Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять темы, что, дескать, этого (атаки ВСУ — прим. «Ленты.ру») не было Дмитрий Песков представитель Кремля

Накануне украинский президент Владимир Зеленский отказался признать причастность Киева к атаке на резиденцию Владимира Путина с использованием 91 беспилотника. Он заявил, что эти данные якобы сфабрикованы. Песков, в свою очередь, подчеркнул, что атака была настолько массированной, что никакие дополнительные доказательства о причастности к этому ВСУ не требуются.

В России назвали цель действий ВСУ

По мнению политолога Александра Дудчака, атака на резиденцию Путина была попыткой испортить мирный процесс. Несмотря на это, нельзя исключать, что сам Зеленский был не в курсе готовящейся операции, отметил эксперт. «Потому что, когда принимаются серьезные решения, которые могут определить ход дальнейших событий, всех этих представителей "колониальных администраций" можно в известность и не ставить», — объяснил он.

Дудчак добавил, что в любом случае ответственность за произошедшее с Зеленского не снимается. Он также подчеркнул, что последние события показали — вести диалог с человеком, который не контролирует собственных подчиненных, невозможно.