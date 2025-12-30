Кремль ответил на вопрос о доказательствах попытки удара ВСУ по резиденции Путина

Песков не счел необходимой демонстрацию доказательств атаки на резиденцию Путина

Демонстрация доказательств попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина не является необходимой. Так счел пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, атака была слишком массированной для того, чтобы требовались какие-либо дополнительные доказательства. «Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется», — ответил на вопрос журналистов представитель Кремля.

Также Песков переадресовал в министерство обороны вопрос об обломках сбитых во время отражения удара украинских беспилотников.

Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что атаку могли совершить местные спящие ячейки, которые по команде проснулись и осуществили этот пуск.