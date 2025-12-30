Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:07, 30 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Назван способ атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

Полковник Матвийчук: Дроны ВСУ на госрезиденцию могли запустить спящие ячейки
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stringer / Reuters

Атаку беспилотниками на резиденцию президента Владимира Путина могли осуществить местные спящие ячейки, которые по команде проснулись и осуществили этот пуск, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Эксперт отметил, что такое большое количество беспилотников могли свозить в определенное место в течение нескольких лет. Размещаться такие базы могли в СНТ, на дачах или каких-нибудь пунктах в лесу.

«Туда это свозится и собирается, потом по команде выставляется и делается запуск. Любой беспилотник с радиусом 100 километров способен нанести такие удары», — прокомментировал Матвийчук.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. В то же самое время глава МИД Сергей Лавров отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уже готовят ответ Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван способ атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Врачи сравнили пользу одной долгой и нескольких коротких прогулок

    Москвичка нашла на балконе сумку с 100 миллионами рублей

    Стало известно о смерти экс-депутата во время демонтажа башни в российском регионе

    Опубликован касающийся мужчин приказ министра обороны России

    Кошки Куклачева отказались работать после инфаркта дрессировщика

    Стал известен фаворит матча между «Арсеналом» и «Астон Виллой»

    Оценена вероятность удара России по квартире Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok