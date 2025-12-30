В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского признать атаку на резиденцию Путина

Отказ Владимира Зеленского признать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина является неудачной попыткой оправдаться, продиктованной страхом. К такому выводу пришел депутат Госдумы от крымского региона, член комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Зеленский, комментируя атаку, отказался признать причастность к ней, назвав ее сфабрикованной.

Шеремет назвал неоспоримым фактом причастность ВСУ к провокации и выразил уверенность, что Киеву предстоит за это ответить. «Зеленский стремится затянуть время для реализации новых провокаций и античеловеческих планов», — объяснил он.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Зеленского «вонючим киевским ублюдком», который пытается сорвать урегулирование конфликта и хочет войны. «Что ж, теперь, как минимум, ему придется прятаться до конца его никчемной жизни», — заявил он.

На произошедшее также отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что разозлился, узнав об атаке на резиденцию Путина.