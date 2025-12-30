Отказ Владимира Зеленского признать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина является неудачной попыткой оправдаться, продиктованной страхом. К такому выводу пришел депутат Госдумы от крымского региона, член комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Зеленский, комментируя атаку, отказался признать причастность к ней, назвав ее сфабрикованной.
Шеремет назвал неоспоримым фактом причастность ВСУ к провокации и выразил уверенность, что Киеву предстоит за это ответить. «Зеленский стремится затянуть время для реализации новых провокаций и античеловеческих планов», — объяснил он.
В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Зеленского «вонючим киевским ублюдком», который пытается сорвать урегулирование конфликта и хочет войны. «Что ж, теперь, как минимум, ему придется прятаться до конца его никчемной жизни», — заявил он.
На произошедшее также отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что разозлился, узнав об атаке на резиденцию Путина.