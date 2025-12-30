Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:39, 30 декабря 2025Бывший СССР

Кремль ответил на заявления о непричастности Киева к атаке на резиденцию Путина

Песков: Утверждения Киева, отрицающие атаку на резиденцию Путина, безумны
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Заявления Киева, отрицающие причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атаке на резиденцию президента России Владимира Путина, безумны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять темы, что, дескать, этого (атаки ВСУ — прим. «Ленты.ру») не было», — заявил он.

По словам Пескова, такие утверждения безумны. Атака на резиденцию российского лидера произошла с 28 на 29 декабря. Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ.

При этом Песков отметил, что Россия не выходит из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, но будет делать это прежде всего с США. Насколько действия ВСУ отбросили назад процесс по разрешению украинского кризиса представитель Кремля не ответил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    ВСУ выпустили дроны по Краснодарскому краю

    Десятки рейсов задержались в России из-за погоды

    Кремль ответил на вопрос о доказательствах попытки удара ВСУ по резиденции Путина

    Норвежский лыжник-чемпион возмутился приездом российского тренера на международный турнир

    В Кремле отреагировали на заявление Трампа о новых ударах по Ирану

    Седельные тягачи Dongfeng GX снова начнут поступать к дилерам в России

    В российском регионе разбушевалась стихия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok