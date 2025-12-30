Кремль ответил на заявления о непричастности Киева к атаке на резиденцию Путина

Песков: Утверждения Киева, отрицающие атаку на резиденцию Путина, безумны

Заявления Киева, отрицающие причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атаке на резиденцию президента России Владимира Путина, безумны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять темы, что, дескать, этого (атаки ВСУ — прим. «Ленты.ру») не было», — заявил он.

По словам Пескова, такие утверждения безумны. Атака на резиденцию российского лидера произошла с 28 на 29 декабря. Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ.

При этом Песков отметил, что Россия не выходит из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, но будет делать это прежде всего с США. Насколько действия ВСУ отбросили назад процесс по разрешению украинского кризиса представитель Кремля не ответил.