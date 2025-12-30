Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 30 декабря 2025Мир

Кремль раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

Песков: Россия не выходит из переговоров по Украине, но будет делать это с США
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Россия не выходит из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, но будет делать это прежде всего с США. Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия не выходит из переговорного процесса [по Украине] и, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог — прежде всего с американцами», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков затруднился ответить, насколько действия Киева отбросили назад процесс по разрешению украинского кризиса. Однако он отметил, что переговорная позиция Москвы «будет меняться в сторону ужесточения».

Ранее Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что позиция России по урегулированию конфликта будет пересмотрена после попытки ВСУ атаковать резиденцию российского лидера в Новгородской области.

В свою очередь, Дональд Трамп отметил, что действия Киева повлияют на американский подход в работе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома добавил, что был «шокирован и возмущен» атакой ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Десятки рейсов задержались в России из-за погоды

    Кремль ответил на вопрос о доказательствах попытки удара ВСУ по резиденции Путина

    Норвежский лыжник-чемпион возмутился приездом российского тренера на международный турнир

    В Кремле отреагировали на заявление Трампа о новых ударах по Ирану

    Седельные тягачи Dongfeng GX снова начнут поступать к дилерам в России

    В российском регионе разбушевалась стихия

    В России высказались о присвоении СВО нового статуса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok