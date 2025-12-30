Кремль раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

Песков: Россия не выходит из переговоров по Украине, но будет делать это с США

Россия не выходит из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, но будет делать это прежде всего с США. Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия не выходит из переговорного процесса [по Украине] и, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог — прежде всего с американцами», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков затруднился ответить, насколько действия Киева отбросили назад процесс по разрешению украинского кризиса. Однако он отметил, что переговорная позиция Москвы «будет меняться в сторону ужесточения».

Ранее Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что позиция России по урегулированию конфликта будет пересмотрена после попытки ВСУ атаковать резиденцию российского лидера в Новгородской области.

В свою очередь, Дональд Трамп отметил, что действия Киева повлияют на американский подход в работе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома добавил, что был «шокирован и возмущен» атакой ВСУ.