12:42, 30 декабря 2025Россия

Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

Песков: Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналистов, готовится ли поздравление граждан от главы государства.

«Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом», — сказал представитель Кремля. Какие-либо детали он не уточнил.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин будет работать в новогодние праздники. Он отметил, что у главы государства нет выходных, так как он работает постоянно. Он также добавил, что пока неизвестно, будет ли президент участвовать в каких-либо публичных мероприятиях.

