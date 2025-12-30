Реклама

12:54, 30 декабря 2025

Политолог назвал цель атаки ВСУ на резиденцию Путина

Политолог Дудачак: Атака на резиденцию Путина — саботаж мирного процесса
Варвара Кошечкина
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина была попыткой испортить мирный процесс, но нельзя исключать, что украинский лидер Владимир Зеленский не был в курсе произошедшего, считает экономист и политолог Александр Дудчак. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Смысл был испортить процесс, который [президент США Дональда] Трамп называет мирным, саботаж его идей. Нельзя исключить, что не особо ставили в известность Зеленского, потому что, когда принимаются серьезные решения, которые могут определить ход дальнейших событий, всех этих представителей "колониальных администраций" можно в известность и не ставить»,— сказал Дудчак.

Он отметил, что это не означает, что ответственность за атаку не снимается с украинского президента. По его мнению, нельзя вести дела с человеком, который не контролирует собственных подчиненных. Для России в произошедшем нет никакой трагедии, но ответ на атаку обязательно последует, считает политолог.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

После чего украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атаке на резиденцию президента.

